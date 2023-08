(GLO)-Sáng 17-8, tại Công an TP. Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Ksor H’Bờ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: 8 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình hình TTATGT trên địa bàn tại một số thời điểm còn diễn biến phức tạp, số vụ TNGT giảm nhưng chưa bền vững, ở mức cao so với toàn quốc. Qua phân tích các vụ TNGT xảy ra phần lớn đều do nguyên nhân chủ quan, ý thức của người tham gia giao thông còn thấp, xảy ra nhiều trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia gây tai nạn. Riêng trong 8 tháng đầu năm, xảy ra 50 vụ TNGT liên quan đến trường hợp này, chiếm gần 25% số vụ TNGT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, Công an tỉnh tổ chức ra quân cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện tổng soát là từ ngày 1-8 đến hết ngày 15-10-2023. “Trong lễ ra quân hôm nay, tôi yêu cầu lực lượng Công an bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được giao trong Kế hoạch số 3487/KH-CAT-PC08 ngày 31-7-2023 và Kế hoạch số 1139/KH-CAT-PC08 ngày 1-8-2023 của Công an tỉnh triển khai cao điểm tổng kiểm soát về bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm. Đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp xử lý 3 nhóm hành vi vi phạm trọng điểm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện. Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Giao thông và Vận tải thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cá biệt và đề nghị các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, 100% tài xế điều khiển phương tiện ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm TTATGT, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu bia điều khiển…”-Trung tá Ksor H’Bơ Khắp nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, sau khi Trung tá Ksor H’Bờ Khắp phát lệnh ra quân, 140 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku diễu hành trên các tuyến đường thành phố để tuyên truyền an toàn giao thông.