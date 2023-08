Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 10-8, Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2023-2026.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh và Hòa thượng Thích Từ Vân-Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Sau khi tập trung thảo luận về những vấn đề liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp với 6 nội dung gồm: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về trật tự ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, lồng ghép trong các buổi lễ, bài giảng giáo lý đạo Phật đến tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh; khắc phục những bất cập về trật tự ATGT tại các cơ sở thờ tự Phật giáo; xây dựng mô hình “Tăng, ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa-an toàn”; tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật gắn các nội dung về văn hóa, luật giao thông đường bộ với các bài thuyết giảng phật pháp; lan tỏa thông điệp về ATGT kết hợp với những điều răn dạy của đạo Phật trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến những kinh nghiệm hay, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và phê phán những hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật.