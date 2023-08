(GLO)- Sáng 4-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và quán triệt các kết luận của lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có lãnh đạo một số đơn vị, địa phương; tại điểm cầu Công an cấp huyện có lãnh đạo, chỉ huy cấp đội và Công an cấp xã.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) trình bày các nội dung Kết luận của Thiếu tướng Nguyễn Văn Long-Thứ trưởng Bộ Công an tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH. Trên cơ sở chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 ngày 24/7/2023 của Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch đảm bảo TTATGT 6 tháng cuối năm 2023 và mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container (từ ngày 1-8 đến 15-10-2023); kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH 6 tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế và khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo TTATGT và công tác PCCC và CNCH trên địa bàn trong thời gian qua, đồng thời nêu các giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để thực hiện tốt các mặt công tác trong thời gian tới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng CSGT và Công an các địa phương phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm TTATGT, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa bàn và phải đưa ra được những giải pháp cụ thể, căn cơ, không chung chung; đồng thời phải gắn với thực hiện Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các thông tư mới của Bộ Công an về công tác đăng ký phương tiện, trong đó phải tập huấn kỹ cho lực lượng Công an cấp xã thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhằm phòng ngừa sai phạm.

Cùng với đó, tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác vận động cá biệt, đề nghị các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải cam kết thực hiện nhiệm vụ đúng các quy định về bảo đảm TTATGT; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu, bia điều khiển. Đối với các lái xe ngoài tỉnh chạy tuyến qua địa bàn, yêu cầu ký cam kết về bảo đảm TTATGT, đón trả khách đúng nơi quy định, chạy đúng tuyến đường, không sử dụng nồng độ cồn, ma túy hoặc chất kích thích khác. Tăng cường kiểm tra, quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong trong khi làm nhiệm vụ…

Trên lĩnh vực bảo đảm công tác PCCC và CNCH, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phải phân công theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công an địa phương theo các chuyên đề và địa bàn phụ trách để đẩy nhanh tiến độ hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ công tác. Công an địa phương tích cực phối hợp, hướng dẫn Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền hoàn thành việc kiểm tra, lập hồ sơ đối với 100% cơ sở trên địa bàn theo phân cấp, phòng ngừa vi phạm, sự cố cháy nổ xảy ra. Tổ chức hướng dẫn, huấn luyện, thực tập kỹ năng chữa cháy cho lực lượng dân phòng, các tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng, bảo đảm thực chất, hiệu quả, chủ động tham gia hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn ban đầu khi vụ cháy mới phát sinh; chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH tại cơ sở, khu dân cư nhằm tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các tổ liên gia đáp ứng yêu cầu công tác và hướng dẫn các tổ thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn; tích cực vận động hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay; trong đó, yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ gương mẫu đi đầu.

Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Tập trung triển khai nghiêm túc Quyết định sửa đổi phân cấp công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo mục tiêu đề ra; nâng cao trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC tại địa bàn cơ sở của Công an cấp huyện và UBND cấp xã. Chấn chỉnh việc thực hiện công tác kiểm tra, kết hợp hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, nhất là đối với các đối tượng nguy cơ cao như nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về PCCC ngay từ cơ sở, yêu cầu chủ cơ sở tổ chức khắc phục, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng. Thực hiện nghiêm công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, không để phát sinh các cơ sở không bảo đảm yêu cầu nhưng vẫn hoạt động; khẩn trương làm việc trực tiếp, tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, cơ sở để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC, không để cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.