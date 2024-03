Lập Facebook mạo danh rồi nhắn tin nhờ chuyển tiền, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Tin liên quan Cảnh báo mạo danh Amazon lừa đảo tại Việt Nam

Ngày 30.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) ra thông báo tìm kiếm các bị hại đã bị Ngô Minh Khang (24 tuổi) và Ngô Trung Nguyên (21 tuổi, cùng ngụ TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) lừa đảo qua mạng.

Trước đó, từ tin báo của người dân về nhóm lừa đảo qua mạng, chiều 28.3, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Sơn Trà, Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng ập vào phòng 401 căn hộ B. (đường Hà Bổng, P.Phước Mỹ).

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Ngô Minh Khang và Ngô Trung Nguyên đang sử dụng các tài khoản Facebook để lừa đảo.

Trên máy tính xách tay của Khang đang truy cập vào 4 tài khoản Facebook và nhắn tin cho nhiều người. Cả 4 tài khoản này đều do Khang lập và giả mạo người khác để lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận từ cuối tháng 2.2024, Ngô Minh Khang đến TP.Đà Nẵng thuê căn hộ lưu trú để tìm việc làm. Do thất nghiệp, Khang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác qua mạng.

Khang lên Facebook tìm những tài khoản có người thân đang ở nước ngoài. Sau đó, Khang tạo một tài khoản có tên và ảnh đại diện giả mạo người thân của nạn nhân, rồi nhắn tin các nội dung mượn tiền hoặc chuyển tiền giúp.

Ngày 1.3, Ngô Minh Khang vào Facebook của ông N.V.T (49 tuổi, ngụ H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) để tìm thông tin.

Khang phát hiện tài khoản Facebook của chị N.T.Q (23 tuổi), là con gái ông T., đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Khang đã lập tài khoản Facebook với thông tin, hình ảnh đại diện mạo danh chị Q. rồi nhắn tin cho ông T. để nhờ chuyển tiền. Ông T. tưởng thật nên đồng ý.



Tiếp đó, Khang nhờ Ngô Trung Nguyên vào Telegram liên hệ và thuê 1 tài khoản ngân hàng của người chưa rõ lai lịch, với giá thuê 18% trên tổng số tiền nhận chuyển khoản.

Khang nhắn tin số tài khoản ngân hàng này cho ông T. chuyển tiền 30 triệu đồng. Người cho thuê tài khoản mới chuyển cho Nguyên 16,4 triệu đồng, Nguyên đưa cho Khang và được Khang trả thù lao 1,1 triệu đồng.

Theo Công an Q.Sơn Trà, Nguyên, Khang khai nhận, chỉ trong thời gian ngắn đã lừa đảo hàng chục người với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Qua đó Công an Q.Sơn Trà khuyến cáo người dùng mạng xã hội cẩn thận khi trao đổi các thông tin cá nhân, hình ảnh ở chế độ công khai, có giải pháp xác thực khi giao dịch tiền bạc…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trung Nguyên, Ngô Minh Khang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân, liên hệ công an quận để được hỗ trợ.