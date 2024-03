Lãnh 12 năm tù vì chém người

(GLO)- Sáng 15-3, Công an huyện Đak Pơ và điểm nhóm tin lành Kuk Đak (xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.