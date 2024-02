Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nhóm thanh niên lãnh án

(GLO)- Từ hình ảnh người dân cung cấp qua mạng xã hội, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Việc này đã tác động mạnh mẽ đến ý thức của người tham gia giao thông.

Công an vừa bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi ở Hà Nội mất tích chiều mùng 7 tết. Bước đầu, công an xác định đây là một vụ án mạng.

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 32 nghi can thuộc đường dây giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của nhiều nạn nhân.