Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6-2019, Hưởng từ TP. Quy Nhơn đến tạm trú tại tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Tại đây, quá trình sinh sống Hưởng quen biết bà Nguyễn Thị Thu (trú tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku). Từ ngày 28-9-2021 đến ngày 25-5-2022, Hưởng nhiều lần vay mượn tiền của bà Thu để thu mua mùn cưa, sửa xe ô tô, trả tiền thuê nhà... tổng cộng 414,1 triệu đồng.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 6-2022, do làm ăn khó khăn, Hưởng đưa ra thông tin gian dối là trong lúc đi lấy tiền để trả nợ cho bà Thu thì Hưởng đã đánh người khác nên bị Công an bắt, tịch thu số tiền mà Hưởng dự định trả nợ. Hưởng còn mạo danh cán bộ Công an, nhắn tin yêu cầu bà Thu chuyển tiền để Hưởng được giảm án và giải quyết số tiền mà Công an đang thu giữ cho bà Thu.

Tin tưởng là thật, từ ngày 6-6-2022 đến ngày 29-9-2022, bà Thu đã nhiều lần chuyển cho Hưởng với tổng số tiền 456,4 triệu đồng. Sau đó, Hưởng cắt đứt liên lạc, bỏ đi khỏi nơi cư trú. Biết bị lừa, bà Thu đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an về hành vi của Hưởng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra xác định Hưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 6-6-2022 đến ngày 29-9-2022 là 456,4 triệu đồng. Còn số tiền 414,1 triệu đồng là tranh chấp dân sự.