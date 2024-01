Krông Pa triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024

Năm 2023, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp trên địa bàn huyện Krông Pa đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời kiện toàn hội đồng đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần; ban hành quy chế và duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Hội đồng giáo dục QP-AN huyện và các cơ sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng cán bộ các đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức các lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức QP-AN theo phân cấp.

Chỉ đạo lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn quán triệt nghiêm túc các nghị định, thông tư về công tác quân sự-quốc phòng địa phương; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Trong năm, huyện tuyển chọn và gọi 209 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn huyện thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng; tổ chức giáo dục QP-AN được 51 lớp cho 2.235 học sinh; tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ.

Trên lĩnh vực an ninh, Công an huyện đã đăng tải 1.995 bài viết trên mạng xã hội để định hướng thông tin dư luận; gọi hỏi, răn đe, kiểm danh, kiểm diện 2.085 lượt đối tượng trong diện quản lý. Tổ chức tuyên truyền, phát động, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự được 105 buổi cho 17.678 người tham gia; tổ chức triển khai cho 158 tập thể và 14.381 cá nhân ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm 100 lượt và 267 buổi.

Phối hợp với các ngành trong huyện tổ chức 3 “Phiên toà giả định” tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.700 học sinh 3 trường THPT trên địa bàn huyện; thu hồi được 50 súng cồn tự chế, 5 súng kíp, 2 lựu đạn, 1 roi điện, 5 vũ khí thô sơ, 1 vỏ đạn do người dân giao nộp… Các kết quả trên đã góp phần quan trọng, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương năm 2023.