(GLO)- Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc tới mỗi đoàn viên, thanh-thiếu niên, nhi đồng.

Tin liên quan Tỉnh Đoàn Gia Lai phát động cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

Ngay sau khi Tỉnh Đoàn triển khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” đến các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, các cán bộ, công chức công tác tại Thành Đoàn Pleiku đã sắp xếp lại phòng làm việc, chọn vị trí trang trọng, dễ thấy nhất để treo bản đồ Việt Nam.

Tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Thành Đoàn Pleiku đã treo 1 tấm bản đồ Việt Nam và thông tin về cuộc vận động với kích cỡ 4 x 5,5 m ngay sảnh chính để mọi người thuận tiện tìm hiểu.

Chị Nguyễn Thanh Tâm-chuyên viên Thành Đoàn Pleiku-chia sẻ: “Nhìn thấy bản đồ Việt Nam mỗi ngày, tôi càng nhận thức rõ hơn về sự toàn vẹn lãnh thổ, trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Ngoài treo bản đồ, tôi đã thay hình đại diện máy tính, cài đặt hình đại diện trang Facebook bằng hình ảnh cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Tại Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku), tấm bản đồ Việt Nam được treo trang trọng tại phòng Đoàn Thanh niên. Đoàn trường phát động để toàn thể học sinh vẽ bản đồ Việt Nam trang trí góc học tập của mình; thay hình đại diện trang Facebook, Zalo có khung hưởng ứng cuộc vận động, đồng thời gắn kèm hashtag Tuhaomotdainonsong.

Em Trần Thị Huyền Trang (lớp 11A3) bày tỏ: “Mỗi tấm bản đồ giúp em hiểu thêm về chỉ dẫn địa lý, những di tích lịch sử, sự hùng vĩ của đất nước. Từ đó, em càng yêu và tự hào về Tổ quốc, thấy được trách nhiệm của bản thân là nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện để trở thành người có ích, góp sức xây dựng quê hương”.

Chị Lê Thị Anh Đào-Bí thư Đoàn trường THPT Lê Lợi-cho biết: “Đoàn trường đã phát động để 38 chi đoàn treo bản đồ Việt Nam ở trong lớp học. Đây là một hình thức tuyên truyền trực quan, nhắc nhở các em luôn ghi nhớ hình ảnh đất nước vừa giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các bạn trẻ”.

Hưởng ứng cuộc vận động, mới đây, Đoàn cơ sở Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Chi Đoàn xây dựng lực lượng I (Công an tỉnh), Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) phối hợp với Công đoàn Cục Truyền thông Công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết về xuân biên giới”.

Các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ; vận động quần chúng nhân dân tích cực giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ. Sau khi tuyên truyền, người dân đã tự nguyện giao nộp 8 khẩu súng tự chế cho lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã thăm hỏi, tặng 200 phần quà (mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng) cho người dân khó khăn khu vực biên giới Ia Mơr; trao tặng 1 bản đồ Việt Nam và 1 phần quà trị giá 1,5 triệu đồng cho Công an xã Ia Mơr.

Đại úy Đinh Thị Thu Hiền-Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-cho hay: Đoàn cơ sở đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên thay hình nền điện thoại, máy tính, ảnh đại diện Facebook, Zalo bằng hình ảnh bản đồ Việt Nam.

Đồng thời, hưởng ứng cuộc vận động bằng nhiều hoạt động cụ thể như: tuyên truyền pháp luật, tặng bản đồ Việt Nam, trao quà cho người dân, đặc biệt là người dân vùng biên để nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lan tỏa sâu rộng

Ngay sau khi Trung ương Đoàn phát động cuộc vận động vào ngày 24-12-2023, Tỉnh Đoàn đã phát động, triển khai cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra là trong năm 2024 và 2025, tại trụ sở cơ quan Tỉnh Đoàn, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, 100% cơ quan Đoàn cấp huyện, thị xã, thành phố, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn đều treo bản đồ Việt Nam.

Tất cả phòng làm việc của cán bộ Đoàn-Hội-Đội cấp huyện treo bản đồ Việt Nam. 100% trụ sở cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức Đoàn treo bản đồ Việt Nam. Phấn đấu tất cả chi đoàn khối THPT treo bản đồ Việt Nam trong các lớp học. Phấn đấu 100% chi đoàn (chi hội) địa bàn dân cư treo bản đồ Việt Nam tại nhà rông, nhà văn hóa thôn, làng, hội trường tổ dân phố. Phấn đấu 100% chi đội treo bản đồ Việt Nam trong các lớp học.

Từ khi phát động đến nay, các tổ chức cơ sở Đoàn trong tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng treo bản đồ Việt Nam. Bên cạnh đó, trên trang Facebook, Zalo của các cơ sở Đoàn-Hội-Đội trong tỉnh, nhiều hình ảnh hưởng ứng cuộc vận động đã được đăng tải; xây dựng tin, bài tuyên truyền về cuộc vận động để tạo sự lan tỏa rộng rãi.

Theo số liệu tổng hợp của Tỉnh Đoàn, toàn tỉnh có gần 1.500 tổ chức cơ sở Đoàn-Hội-Đội hưởng ứng việc treo bản đồ Việt Nam tại nơi làm việc, phòng học, không gian sinh hoạt chung.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-thông tin: “Cuộc vận động được triển khai với mục đích giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Mỗi tấm bản đồ được treo, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhìn thấy Tổ quốc thân yêu của mình, thấy biểu tượng của tinh thần đoàn kết, giúp thế hệ trẻ ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc xung quanh vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, phân giới cắm mốc biên giới, hải đảo.

Cuộc vận động đã khơi gợi niềm tin, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có thêm quyết tâm, động lực để nỗ lực học tập, lao động, cống hiến sức trẻ xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”.