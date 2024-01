(GLO)- Sáng 18-1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP và AN) thị xã An Khê không ngừng củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đúng thành phần; hoạt động đúng quy chế, ngày càng đi vào nề nếp, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới; chủ động tham mưu Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, giải pháp nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GDQP và AN trên địa bàn.

Chủ động khảo sát nắm đối tượng, xây dựng kế hoạch thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP và AN) cho các đối tượng. Kết quả, đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng 1/1 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu; đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng 5/3 đồng chí, đạt 166% chỉ tiêu; đối tượng 3 tham gia cập nhật KTQP và AN có 5 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức GDQP và AN đối tượng 4 năm 2023 với quân số 80/80 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức mở lớp cập nhật kiến thức GDQP và AN đối tượng 4 năm 2023 với quân số 123/120 đồng chí, đạt 102,5% chỉ tiêu.

Công tác phổ biến KTQP và AN cho toàn dân được thực hiện thường xuyên, đã phát trên sóng truyền thanh truyền hình được 12 chuyên mục với 22 tin, bài; tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tập trung thôn, làng, tổ dân phố, cộng đồng dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền trên trang Facebook “Tôi yêu chiến sĩ sao vuông”, “Yêu người chiến sĩ dân quân tự vệ Việt Nam” và nhóm “An Khê vững tin”. Trong năm đã đăng 332 bài phản ảnh các hoạt động của lực lượng vũ trang thị xã An Khê.

Công tác GDQP và AN trong các nhà trường tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Các trường THPT trên địa bàn thị xã đã tổ chức Hội thao GDQP và AN; tổ chức giảng dạy và kiểm tra môn GDQP và AN. Có 3.736 học sinh các Trường THPT Nguyễn Trãi, Quang Trung và Nguyễn Khuyến tham gia môn GDQP và AN, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 79,5% đạt khá, giỏi.

Năm 2024, Hội đồng GDQP và AN thị xã An Khê tiếp tục tham mưu cho Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tuyên truyền giáo dục quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật GDQP và AN, các văn bản của cơ quan cấp trên về công tác GDQP và AN cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP và AN các cấp, nhất là Hội đồng GDQP và AN xã, phường, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức Đảng đưa công tác GDQP và AN vào nghị quyết để triển khai thực hiện.

Dịp này, UBND thị xã An Khê tặng giấy khen 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.