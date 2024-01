(GLO)- Chiều 5-1, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Chư Păh tương đối ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, các thế lực thù địch vẫn hoạt động lén lút nhằm chống phá trên nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội; các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra...

Trước tình hình đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trong huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đủ về số lượng, cơ cấu đúng thành phần quy định, hoạt động đúng quy chế, ngày càng đi vào nề nếp; nội dung, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền; phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, tư vấn giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đã đạt được; đồng thời nêu lên những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân còn tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Theo đó, năm 2024, huyện Chư Păh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở nâng cao trách nhiệm đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tốt trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.