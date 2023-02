(GLO)- Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ký ban hành.

(GLO)- Ngày 24-2, Chi bộ 3, Đảng bộ Báo Gia Lai đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” tại Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông). Sự đổi mới, sáng tạo về hình thức, nội dung đã giúp buổi sinh hoạt đạt chất lượng cao, tạo được hứng thú cho các đảng viên.

Ngày 24-2, ông Nguyễn Hữu Hạnh-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, từ ngày 14 đến 24-2, Hội Nông dân 11 xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Dự kiến giữa tháng 4 tới, Hội Nông dân thị xã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028.

(GLO)- Ngày 22-2, Hội Nông dân xã Thành An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tiến hành đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

(GLO)- Ngày 22-2, Đảng ủy Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong lực lượng Công an nhân dân.

(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã xuất hiện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.