Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong quý I-2024,số hành khách xuất nhập cảnh qua khu vực Cửa khẩu là 26.530 lượt (tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2023); số phương tiện xuất nhập cảnh qua khu vực là 3.670 lượt (giảm11,6%), chủ yếu là vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quý I-2024 có những chuyển biến tích cực do đây là thời điểm thu hoạch các mặt hàng nông sản (như: sắn lát, hạt điều và trái cây tươi...). Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 47,97 triệu USD, tăng 105,35 % so với cùng kỳ năm 2023 (23,36 triệu USD). Tổng số thu ngân sách đạt hơn 2,4 tỷ đồng, nguồn thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao su định chuẩn nhập khẩu, bột đá vôi, phân bón, thuế nhập khẩu và tiền nộp cọc, tiền thuế hàng tạm nhập tái xuất than củi.

Hoạt động đối ngoại được duy trì và phát triển, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, trao đổi thông tin, hợp tác và phát triển cặp cửa khẩu; nhờ đó mọi hoạt động tại cửa khẩu được thông suốt, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II-2024, gồm: Tiếp tục triển khai công tác phòng-chống các loại dịch bệnh lây nhiễm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cho doanh nghiệp và hành khách xuất nhập cảnh; tăng cường công tác kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh vùng biên giới, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Trạm kiểm soát liên hợp.

Các đơn vị cũng sẽ lập kế hoạch tổ chức thăm và chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Cửa khẩu Quốc tế Oyadav (Vương quốc Campuchia); làm việc với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để thống nhất phương án đề xuất xây dựng khu cách ly y tế.