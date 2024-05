Kiên quyết xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Liên quan đến nội dung này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

*P.V: Kết thúc Tháng hành động vì ATTP năm 2024, qua công tác kiểm tra tại các cơ sở và làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về ATTP tuyến huyện, xã trên địa bàn tỉnh, ông có thể cho biết những kết quả chủ yếu cũng như tồn tại, hạn chế cần khắc phục?

* P.V: Ông có những kiến nghị, đề xuất như thế nào để tuyến huyện, xã khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới?

- Ông ĐỖ TẤN THẠNH: Đoàn kiểm tra đã kiến nghị BCĐ liên ngành về ATTP tuyến huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn BCĐ liên ngành về ATTP tuyến xã; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn. Bên cạnh đó, BCĐ liên ngành về ATTP huyện, xã cần tăng cường sự phối hợp liên ngành, thường xuyên tổ chức họp định kỳ (6 tháng/lần) để đánh giá tình hình quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương. Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tuyến xã cần có sự phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các thành viên BCĐ cũng như mối quan hệ trong công tác.

Mặt khác, cấp huyện, xã cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm; tăng cường tuyên truyền giúp người tiêu dùng nhận biết và sử dụng thực phẩm an toàn, phòng-chống ngộ độc thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; thường xuyên công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác quản lý ATTP và kiểm soát chặt chẽ đối với loại hình bếp ăn tập thể, căng tin trường học, căng tin bệnh viện, cơ sở bán hàng rong trước trường học, các mặt hàng kinh doanh thực phẩm lưu động, tiệc cưới lưu động trên địa bàn quản lý…

Thời gian vừa qua, Gia Lai không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 5 người mắc, 5 người nhập viện và 2 người tử vong. Cả 2 vụ đều có căn nguyên là độc tố trong thịt cóc. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kịp thời ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng-chống ngộ độc do độc tố tự nhiên có trong cóc, tăng cường đảm bảo ATTP, phòng-chống ngộ độc do ăn nhộng, ấu trùng, côn trùng. Tham mưu BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành vào cuộc quyết liệt để hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc. Chi cục cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về vấn đề này cũng như yêu cầu đảm bảo ATTP nói chung.