Công an cáo buộc Nguyễn Quang Dũng (cựu nhà báo) quản trị 18 trang web có giao diện giống các trang báo chính thống đã chỉ đạo Nguyễn Phước Hải, cộng tác viên của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn, thu thập thông tin viết bài để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 4-5, tin từ Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối Đinh Tiến Sơn (25 tuổi), Nguyễn Phước Hải (35 tuổi) và Nguyễn Quang Dũng (37 tuổi, cựu nhà báo) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hải là hội viên chi hội Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, còn Dũng nguyên là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, hiện là cộng tác viên Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn.

Phòng An ninh điều tra xác định Dũng nắm quyền quản trị 18 trang web, trong đó là website "Xaydungvadothi.net" có giao diện giống các trang báo chính thống như: Thanh tra Chính phủ, Báo Xây dựng và Đô thị, Báo Pháp luật... Các website của Dũng cũng liên kết, cộng tác với các báo chính thống khác.

Trong quá trình vận hành, Dũng chỉ đạo Hải thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn TP Hà Nội, rồi đưa lại cho Dũng để viết và đăng tải lên trang web. Sau đó, Hải đến gặp lãnh đạo các phường có công trình vi phạm, tự giới thiệu là công tác viên Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, đưa cho họ xem link bài rồi xin số điện thoại. Tiếp đó, Hải giao cho Sơn sử dụng một số điện thoại khác để gửi đường link, kèm nội dung đe dọa, yêu cầu đưa tiền để gỡ bài. Nếu không đưa, Sơn uy hiếp sẽ tiếp tục đăng bài. Khi bị hại đồng ý đưa tiền, Sơn được giao đi nhận. Số tiền nhận được, Dũng hưởng 60%, Hải và Sơn mỗi người 20%.

Phòng An ninh điều tra cho biết hành vi của 3 bị can trên diễn ra từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các bị can hoạt động rất chuyên nghiệp, bài bản, có sự phân công nhiệm vụ theo từng khâu, trong đó Dũng là chủ mưu.

Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên cần liên hệ và đến Cơ quan An ninh điều tra (ở số 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) để làm việc. Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các đơn vị quản lý xây dựng trên địa bàn nếu có cá nhân tự xưng là cộng tác viên, nhân viên... các báo đăng tải bài phản ánh và đến gặp yêu cầu đưa tiền để gỡ bài, thì cần cảnh giác, báo cơ quan công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội.