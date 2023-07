Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán USD giả

(GLO)- Chiều 7-7 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

(GLO)- Tối 7-7, theo Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Trần Tiến Lực (36 tuổi; trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.