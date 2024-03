Xã Ia Trôk hiện có 3 "điểm đen" về rác thải gồm khu nghĩa địa buôn Chơ Ma, cống buôn Trôk và đầu cầu Quý Đức. Thượng úy A Huy-Phó Trưởng Công an xã Ia Trôk cho hay: Hàng năm, Công an xã đều lồng ghép Luật Bảo vệ môi trường vào các buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, hệ thống chính trị thôn, buôn thường xuyên ra quân dọn dẹp, cắm biển cấm đổ rác nhưng tình hình vứt rác thải bừa bãi vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng này kéo dài không chỉ làm mất mĩ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã tăng cường nắm tình hình thông qua tin báo của quần chúng nhân dân, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt quả tang và xử lý nghiêm những trường hợp vứt rác thải không đúng nơi quy định. “Ngày 23-2 vừa qua, khi tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an xã đã phát hiện ông P.H (thôn Quý Đức) bỏ rác không đúng nơi quy định trên tuyến đường buôn Chơ Ma. Căn cứ Điểm C, khoản 2, Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an xã ra quyết định xử phạt ông P.H số tiền 750.000 đồng; yêu cầu công dân vi phạm nhặt lại bao rác mang về nhà đào hố đốt; đồng thời đăng tải thông tin trên trang fanpage Công an xã Ia Trôk để người dân nắm được, coi đó là bài học để rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình”-Phó Trưởng Công an xã Ia Trôk thông tin.

Ông Đỗ Hoàng Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Trôk cho biết: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai mô hình xã hội hóa thu gom rác thải được 7 năm, song tại xã chỉ có các hộ dân dọc tuyến đường chính vào trung tâm huyện tham gia, còn trong các khu dân cư vì đường giao thông nhỏ, hẹp nên xe chở rác không thể đi vào thu gom được. Chính thực tế này đã dẫn đến việc các hộ dân vứt rác không đúng nơi quy định.

Các điểm đen về rác thải đều nằm xa khu dân cư nên phương án lắp đặt camera giám sát không khả thi. Vì vậy, để thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương phối hợp với các đoàn thể, lực lượng Công an xã tuần tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vứt rác sinh hoạt không đúng nơi qui định. Nếu bị phát hiện, các trường hợp này không chỉ phải nộp phạt mà sẽ bị đưa ra kiểm điểm trước dân. Nếu bị bắt quả tang lần 2, lần 3…sẽ xử lý nặng hơn.

“Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể, nhận thức của người dân thời gian gần đây đã được nâng lên đáng kể. Một số người dân tham gia cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Nhiều gia đình tự đào hố rác, phân loại rác thải ngay tại nhà để xử lý; thôn, buôn nhờ vậy sạch sẽ hẳn lên”-ông Châu cho hay.

Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn vừa qua, Công an xã Ia Mrơn đã tuần tra, phát hiện bà R.H.L (thôn Ma Rin 3) bỏ rác thải không đúng nơi quy định tại cánh đồng thôn H’Lil 1 và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 750.000 đồng. Ngay sau khi thông tin xử phạt được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Chị Nguyễn Thị Thanh Cúc (thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn) chia sẻ: “Các bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chúng tôi rất đồng tình và hy vọng lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tình trạng vứt rác thải bừa bãi không còn tiếp diễn, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn”.

Tình trạng xả rác thải bừa bãi gây nhiều khó khăn cho công tác thu gom, xử lý. Hiện tại, các đoàn thể địa phương thường xuyên ra quân thu gom, dùng xăng, dầu tiêu hủy các đống rác này. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời bởi nhiều loại rác thải chưa được phân loại, khi cháy sẽ gây tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân xung quanh.

Theo Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa, để xử lý dứt điểm các “điểm đen” về rác thải thì việc nâng cao nhận thức người dân đóng vai trò quyết định. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện cùng Công an các xã đã lồng ghép tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường được 37 buổi; lập biên bản xử lý 8 trường hợp đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định. Trong đó, riêng dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn là 5 trường hợp tại các xã Ia Trôk, Ia Mrơn, Chư Răng và Pờ Tó, mỗi trường hợp bị xử phạt 750.000 đồng. Các trường hợp bị xử phạt, mức tiền phạt đều được đăng tải lên trang fanpage của Công an huyện, Công an các xã để làm gương trong quần chúng nhân dân.

“Thời gian tới, cùng với các biện pháp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân, lực lượng Công an các xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước xóa bỏ hoàn toàn các bãi rác tự phát trên địa bàn”-Phó Trưởng Công an huyện nhấn mạnh.