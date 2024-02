Ia Pa: Sôi nổi hội thi vòng xoang trong trường học

(GLO)- Những ngày giáp Tết cũng là thời điểm các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai rộn ràng tổ chức lễ hội mùa xuân cho trẻ với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

(GLO)- Sáng 30-1, Hội Luật gia huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an huyện, Huyện Đoàn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (chi nhánh An Khê) và Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.