(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố tài xế bị can Nguyễn Hồng Phong (SN 1983, nguyên Cảnh sát giao thông Công an huyện Chư Prông) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố 7 bị can lập các hội nhóm trên mạng xã hội để hô hào về mã cổ phiếu CMS nhằm định hướng quyết định mua, bán của các nhà đầu tư. Sau khi cổ phiếu tăng giá, nhóm này bán ra và thu lời hơn 10 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cáo buộc Trần Quốc Do không phải là cán bộ công an nhưng thường sử dụng tên Trần Thiên Lượng, giả danh là Phó Cục trưởng An ninh điều tra, Bộ Công an phụ trách phía Nam để đòi nợ thuê, chạy án, xin việc