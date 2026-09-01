Học sinh nào có nguy cơ “rơi” ngoài chính sách?

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện chính sách đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng DTTS, miền núi và các địa bàn khó khăn. Trong đó, nghiên cứu điều chỉnh chính sách học sinh bán trú theo điều kiện thực tế của người học.

Yêu cầu rà soát sau phản ánh tại Điện Biên

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31-8-2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Công điện được ban hành sau khi báo chí phản ánh 1 trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu để học sinh có đủ điều kiện học tập, đến trường.

Trước thông tin này, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẩn trương rà soát, xác minh nội dung báo chí phản ánh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng.

Tỉnh Điện Biên đồng thời phải chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt.

Những nhóm học sinh cần được rà soát

Không chỉ yêu cầu xử lý trường hợp cụ thể tại Điện Biên, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước rà soát và thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách. Ảnh: Nhã Uyên

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm học sinh đang học tại các trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; vùng đồng bào DTTS và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Các địa phương cũng phải rà soát học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được chủ động tháo gỡ; các vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát chính sách trên phạm vi toàn quốc. Việc rà soát phải chú ý những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính; qua đó tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp.

Chính sách bán trú sẽ được nghiên cứu điều chỉnh

Một nội dung đáng chú ý của Công điện số 62/CĐ-TTg là Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan.

Trong đó, đối với chính sách học sinh bán trú, Bộ GD&ĐT được giao nghiên cứu theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học.

Điều này cho thấy việc xác định đối tượng hưởng chính sách bán trú sẽ được xem xét theo hướng sát hơn với hoàn cảnh thực tế của học sinh, thay vì chỉ nhìn vào một số tiêu chí hành chính hoặc địa lý riêng lẻ.

Báo cáo Thủ tướng trước 14 giờ ngày 3-9

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thành việc tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp sau rà soát trên toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 14 giờ ngày 3-9-2026.

Đây là thời hạn rất ngắn, cho thấy yêu cầu rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn đang được đặt ở mức độ khẩn trương, nhất là khi năm học mới 2026-2027 vừa bắt đầu.

Từ yêu cầu của Thủ tướng, những học sinh cần được đặc biệt rà soát không chỉ là các em đang hưởng chính sách bán trú, mà còn bao gồm học sinh vùng DTTS, miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.