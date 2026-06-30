HĐND phường Thống Nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

(GLO)- Ngày 29-6, HĐND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND phường cùng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường.

Kỳ họp cũng nghe báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, điều chỉnh dự toán của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2026; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố, làng; sơ kết 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu biểu HĐND phường biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Phương Thảo

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, HĐND phường đã thảo luận, biểu quyết thông qua 3 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên các tổ dân phố, làng thuộc phường Thống Nhất; Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán chi đầu tư năm 2026 (đợt 3); Nghị quyết điều chỉnh, tiếp nhận bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của phường Thống Nhất sau sáp nhập (lần 2).

Các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết ngay sau kỳ họp; phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tham gia giám sát quá trình thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.