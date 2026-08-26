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Thế giới

Hàn Quốc: Loạt thi thể phơi bày bê bối làm giả hồ sơ của cảnh sát Jeju

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TTO, Yonhap, Reuters)

(GLO)- Cảnh sát Hàn Quốc đang rà soát hàng trăm hồ sơ mất tích tại đảo Jeju sau khi 4 người được trình báo mất tích được phát hiện đã tử vong trong 3 ngày, trong đó ít nhất 2 trường hợp bị cáo buộc đã bị một sĩ quan khép hồ sơ trái quy định.

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Cảnh sát tiến hành khám nghiệm pháp y sau khi tìm thấy thi thể của Jang Mi-ran tại một trang trại trồng cọ ở thành phố Jeju ngày 24-8. Ảnh: Yonhap

Tâm điểm vụ việc là nạn nhân tên là Jang Mi-ran, 37 tuổi. Cô được nhìn thấy lần cuối khi rời nơi lưu trú ngày 12-5 và được trình báo mất tích ngày 15-5.

Ngày 24-8, thi thể được tìm thấy tại khu vực rừng cách nơi cô từng lưu trú khoảng 1 km. Kết quả đối chiếu răng xác nhận danh tính Jang Mi-ran và hiện cảnh sát vẫn tiếp tục xét nghiệm ADN.

Theo Yonhap, sĩ quan phụ trách đã khép hồ sơ của Jang Mi-ran trong tháng 5 mà không xác nhận cô an toàn, đồng thời xóa thông tin liên quan khỏi hệ thống quản lý người mất tích. Sĩ quan này còn bị cáo buộc thông báo rằng đã liên lạc với Jang.

Một trường hợp khác cũng được xác định có liên quan đến việc khép hồ sơ sớm. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi được gia đình trình báo mất tích ngày 2-7.

Hồ sơ sau đó bị đóng với thông tin người này vẫn an toàn, nhưng thi thể ông được phát hiện ngày 22-8.

Cảnh sát Jeju cho biết trong cùng khoảng thời gian, thi thể của tổng cộng 4 người mất tích được phát hiện tại những địa điểm khác nhau trên đảo. Vụ việc khiến quy trình xử lý các trường hợp mất tích của cảnh sát Jeju bị đặt dưới sự kiểm tra.

Ngày 25-8, Tòa án quận Jeju tiến hành xem xét lệnh bắt đối với sĩ quan liên quan. Người này đối mặt các cáo buộc gồm thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ, giả mạo, làm sai lệch hồ sơ điện tử công và cản trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đình chỉ công tác 4 sĩ quan, gồm trưởng Đồn cảnh sát Jeju Seobu, cựu trưởng đồn và 2 điều tra viên cấp cao, để điều tra trách nhiệm trong quá trình xử lý hồ sơ.

Theo Reuters, cảnh sát đã rà soát 298 hồ sơ do sĩ quan bị điều tra xử lý, trong đó khoảng 10 hồ sơ được xem xét vì có khả năng bị khép không đúng quy định.

Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong đã xin lỗi và yêu cầu tăng cường cơ chế giám sát đối với việc đóng hồ sơ mất tích.

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