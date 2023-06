Hai cán bộ một trường đại học bị bắt

(GLO)- Công an tỉnh Long An vừa bắt giữ 2 đối tượng sử dụng 2 xe ô tô vận chuyển 19.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Trong lúc thực hiện cuộc gọi video để lừa đảo, đối tượng bất ngờ phát hiện người đang nói chuyện với mình là cán bộ công an đang công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng.

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Trần Thanh Thuận, lái xe trong vụ vận chuyển hơn 111m3 xe gỗ ở địa bàn huyện Ia Grai do Hùng "si đa" cầm đầu.

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Võ Văn Minh Trí (SN 2001, trú tại tổ 1, phường An Tân); Cao Vĩ Điền (SN 2003, trú tại tổ 3, phường Ngô Mây) và Phan Thị Thu Hoài (SN 1992, trú tại tổ 5, phường An Phú, cùng thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.