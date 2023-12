Hà Nội: Triệt xóa ổ nhóm làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức

Ngày 27/12, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng gồm Đỗ Văn Quý (sinh năm 2001, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội), Nguyễn Văn Thái (sinh năm 2005, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Vũ Tiến Sáng (sinh năm 1991, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu làm giả các loại giấy tờ của cơ quan nhà nước nên đã tập trung điều tra, xác minh.

Sau một thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thái nghi mang theo các loại giấy tờ giả nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính, thu giữ 6 bộ giấy tờ.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận được Đỗ Văn Quý thuê mang giấy tờ đi chuyển cho khách và trả công 20.000 đồng/bộ.

Từ lời khai của Thái, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Đỗ Văn Quý cùng Vũ Tiến Sáng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định bản thân Quý có kỹ năng ký giả như thật nên đã nảy sinh việc nhận làm giấy tờ giả để kiếm lời.

Quý xây dựng một mạng lưới cộng tác viên chuyên đăng thông tin nhận làm các loại giấy tờ, căn cước công dân, sổ đăng kiểm, chứng nhận đăng ký xe môtô, thậm chí cả sổ đỏ trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, đối tượng Đỗ Văn Quý cũng khai nhận đã làm giả 2 căn cước mang tên Chu Thanh Thuận và Lê Hoàng Long, sau đó mở 2 tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch với khách hàng và những đối tượng có liên quan nhằm qua mặt cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Mỗi bộ tài liệu giả, Quý thu của khách từ 1 đến 10 triệu đồng tùy thuộc từng loại tài liệu khác nhau và mức độ quan trọng.

Đặc biệt, qua khám xét nơi ở của Đỗ Văn Quý, Cơ quan Công an cũng đã thu giữ tang vật gồm: 262 tem của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 189 tem của Bộ Tư pháp, 1 bộ máy tính, 1 máy in màu, 1 máy ép nhiệt, 1 con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, 1 mặt dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, 2 mặt dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5 sổ đăng kiểm, 17 chứng nhận đăng ký xe môtô, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 8 căn cước công dân và 2 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.