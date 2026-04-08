Giới thiệu, đánh giá thực địa nhiều giống cây trồng mới của ASISOV

(GLO)- Ngày 8-4, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (ASISOV) tổ chức giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện đến đông đảo đại biểu đến từ các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương.

Tham dự có GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Các đại biểu đã tham quan, đánh giá thực địa các dòng/giống lúa (phục vụ chế biến và chất lượng), đậu tương rau, đậu tương màu, đậu xanh chín tập trung và đậu phụng kháng bệnh héo xanh tại Khu thí nghiệm-cơ sở II (phường An Nhơn Đông) của ASISOV; đồng thời khảo sát các giống bí đỏ, dưa chuột thơm và dưa lưới tại Khu thí nghiệm-cơ sở I (phường Quy Nhơn Bắc) của Viện.

Thời gian qua, ASISOV đã chọn tạo thành công nhiều giống cây trồng năng suất cao. Trong đó, ở nhóm cây lúa có các giống ngắn và trung ngày, như: BĐR27, BĐR57, BĐR999… có năng suất đạt 6,5-7,5 tấn/ha/vụ, cứng cây, chống chịu sâu bệnh khá và thích ứng tốt với điều kiện hạn hán ngày càng gay gắt.

Đối với cây trồng cạn, nhiều giống mới đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Trong đó, giống đậu phụng (lạc LDH.09 và LDH.99) cho năng suất cao, kháng bệnh héo xanh; giống vừng BĐ.01, HLVĐ.78 chịu hạn tốt; giống đậu xanh ĐXBĐ.07 chín tập trung, phù hợp cơ giới hóa. Đây được xem là nguồn vật liệu quan trọng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các vùng đất thiếu nước.

Trong lĩnh vực rau màu, các giống lai F1 như: dưa chuột thơm Thiên Hương 1, dưa lưới Hoàng Ngân, bí đỏ Phương Mai 77… không chỉ đạt năng suất cao mà còn góp phần thay thế giống nhập khẩu, khai thác hiệu quả nguồn gen bản địa.

Bên cạnh giống cây trồng, các quy trình kỹ thuật cũng tạo bước đột phá. Tiêu biểu là quy trình tưới nước tiết kiệm cho cây lạc bằng hệ thống Minipan và phun mưa, giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng nước; quy trình thâm canh tổng hợp cây dừa xiêm góp phần nâng cao năng suất, ổn định sản lượng và chất lượng trái quanh năm.