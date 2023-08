Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển: Coi chừng “tiền mất, tội mang”

(GLO)- Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai còn tập trung xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 7-8, Công an huyện Đak Đoa đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố đối với Lê Văn Thơm (57 tuổi, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 28-3-2023, L.N.H. (15 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa) điều khiển xe gắn máy xảy ra va chạm với xe gắn máy do em H.Đ.N. (15 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ) tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo-Trần Phú (thị trấn Đak Đoa). Vụ tai nạn khiến em N. bị đa chấn thương dẫn đến tử vong; H. bị xây xát nhẹ. Sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Đak Đoa xác định Lê Văn Thơm đã giao xe gắn máy cho em H. điều khiển dù biết học sinh này chưa đủ 16 tuổi, chưa được lái xe gắn máy tham gia giao thông.

Tại thị xã An Khê, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý nghiêm các trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an thị xã đã lập biên bản 1.435 trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 238 xe mô tô và xe gắn máy. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: tốc độ, nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; thay đổi kết cấu xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông. Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 900 triệu đồng.

Cùng với việc xử lý các trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an thị xã An Khê cũng tập trung xử lý nghiêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mới đây, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã đã xử phạt chị L.T.T.N. (trú tại tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) 1,4 triệu đồng về hành vi trên. Chị N. phân trần: “Do tôi có công việc bận nên để con tự điều khiển phương tiện đi lại. Sau khi được cán bộ Công an giải thích, tôi đã nhận ra lỗi vi phạm. Từ nay, tôi sẽ không giao xe cho cháu điều khiển tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe”.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) thông tin: “Đối với các trường hợp không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ngoài việc xử lý lỗi vi phạm của các em, chúng tôi còn mời phụ huynh hoặc người giao xe cho các em lên nhắc nhở, tuyên truyền các quy định của pháp luật. Đồng thời, xử phạt nghiêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện để răn đe. Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã đã xử phạt 129 trường hợp vi phạm lỗi này với số tiền hơn 180 triệu đồng”.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã xử lý hơn 500 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, xử phạt với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Tương tự, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe; phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng đến tận các thôn, làng để người dân nắm rõ quy định không giao xe cho người chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Đồng thời, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã xử phạt 36 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho biết: “Để đảm bảo an toàn tính mạng cho con em mình và những người cùng tham gia giao thông, Công an huyện khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý con em chặt chẽ hơn, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển hoặc chưa có giấy phép lái xe”.