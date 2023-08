Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Lê Văn Thơm (SN1966, trú xã An Phú, TP. Pleiku) vì giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết luận điều tra, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 28-3-2023, em H.Đ.N. (SN 2007, học sinh lớp 10, trú tại thị trấn Đak Đoa) điều khiển xe máy BKS 81AA-058.66 lưu thông theo hướng từ quốc lộ 19 đến xã Hneng (huyện Đak Đoa). Khi đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo-Trần Phú (thuộc thôn 3, thị trấn Đak Đoa), xe máy của em N. va chạm với xe máy BKS 81AA-184.88 do em L.N.H. (SN 2007, cũng là học sinh lớp 10, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước đang chuyển hướng rẽ trái vào đường Trần Phú. Hậu quả, em N. bị thương nặng. Dù được đưa đến cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đến 12 giờ cùng ngày, em N. đã tử vong.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do em H. điều khiển phương tiện chuyển hướng nhưng không giảm tốc độ, không ra tín hiệu xin rẽ, không quan sát trước khi chuyển hướng và chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Còn em N. điều khiển phương tiện không giảm tốc độ khi đến đoạn đường giao nhau và không nhường đường theo quy định; không đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Đak Đoa xác định ông Lê Văn Thơm (bố của em H.) là người đã giao xe máy cho em H. điều khiển khi chưa đủ 16 tuổi, chưa được lái xe máy tham gia giao thông. Công an huyện Đak Đoa nhận định hành vi của L.N.H. có dấu hiệu phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do H. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu.