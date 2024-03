Giao ban công tác biên phòng quý I-năm 2024

Trong quý I, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của các cấp, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy; bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng; đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Bộ Chỉ huy xử lý hiệu quả, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững và tăng cường an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm đạt kết quả tốt, điển hình đã xác lập, đấu tranh thành công 1 Chuyên án GL124p, bắt giữ 1 vụ/2 đối tượng, tang vật thu giữ 155 kg Pháo; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng hình ảnh của lực lượng BĐBP tỉnh. Công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến, tạo sự đột phá sau khi Bộ Chỉ huy chỉ đạo quyết liệt. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính... cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội tiếp tục được nâng lên. Xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã trao thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.