Giảng viên đột nhập phòng kế toán trường ĐH trộm tiền

Một nhóm gồm 7 đối tượng liên quan đến việc mua bán hơn 100.000 USD giả bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố.

Đối tượng đại tá công an dỏm bị bắt giữ cùng nhiều tang vật như trang phục giả, còng số 8, súng giả và nhiều giấy tờ giả danh luật sư, nhà báo... để lừa chạy việc

Công an TPHCM đang tạm giữ Phan Công Khanh (còn gọi là 'tay buôn' siêu xe hay Khanh Super) để làm rõ về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Kiểm tra hành chính 2 căn nhà trong khu dân cư phường An Phú, thành phố Thuận An, ở Bình Dương, công an bắt quả tang nhiều người đang tham gia đánh bạc, trong đó có 12 người nước ngoài.