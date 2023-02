Ngày 17-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Nu (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú tỉnh Bình Dương) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 29-1, bà D. (chủ tiệm vàng Kim Thịnh, quận 12, TPHCM) mở cửa hàng, phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm. Qua kiểm tra, bà D. bị mất hơn 100 lượng vàng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bằng nghiệp vụ, khuya 30-1, trinh sát Phòng PC02, Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nghi phạm Phạm Văn Nu ở tỉnh Bình Dương. Khám xét nơi ở của Nu, công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng...

Tại công an, Nu thừa nhận gây ra vụ trộm tiệm vàng ở quận 12 vào rạng sáng 29-1. Ngoài ra, Nu khai gây ra thêm ít nhất 4 vụ đột nhập tiệm vàng lấy trộm hơn 10 tỷ đồng ở các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc ở tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, tháng 10-2019, Nu đột vào tiệm vàng Hoàng An ở chợ Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên trộm 200 cây vàng và 50 triệu đồng. Sau đó, Nu mang về chia nhỏ và đi bán cho các tiệm tại tỉnh Bình Dương được hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này, Nu dùng để mua đất ở tỉnh Tây Ninh và đầu tư xưởng gỗ, mua ô tô…

Tháng 6-2020, Nu đột nhập vào tiệm vàng Kim Long, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương nhưng do không mở được cửa vào nên tẩu thoát. Cũng trong tháng 6-2020, Nu cũng đột nhập tiệm vàng Kim Châu 2 nhưng chuông báo động vang lên nên tẩu thoát.

Đến tháng 12-2021, Nu đột nhập vào tiệm vàng Kim Hưng ở phường An Phú, TP Thuận An lấy nhiều vàng rồi tẩu thoát. Số vàng này, Nu mang bán cho nhiều tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương được gần 1 tỷ đồng để tiêu xài.

Công an TPHCM tình nghi Nu gây ra nhiều vụ đột nhập tiệm vàng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nên đang điều tra mở rộng. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Nu tới Công an TPHCM ở đường Trần Hưng Đạo để trình báo phục vụ việc điều tra.