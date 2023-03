Tin liên quan Thu hút đầu tư: Lựa chọn chiến lược hợp lý

Cụ thể, 6 dự án gồm: Trung tâm cây trồng và trồng, chế biến trưng bày sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển MPEX Tây Nguyên làm chủ đầu tư; Đài hóa thân Hoàn Vũ thành phố Pleiku do Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực làm chủ đầu tư; Dự án hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới Thống Nhất do Công ty TNHH một thành viên Trang Đức làm chủ đầu tư và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai do Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai làm chủ đầu tư.

Ở các dự án này, có 3 dự án triển khai đầu tư thuận lợi; riêng Trung tâm cây trồng và trồng, chế biến trưng bày sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do chưa được giao mặt bằng nên chưa thể triển khai dự án. Lý đó là mặc dù UBND tỉnh Gia Lai đã thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang rồi giao lại cho nhà đầu tư hơn một năm nay nhưng lãnh đạo Công ty không chịu bàn giao trên thực địa cho nhà đầu tư, gây thiệt hại lớn cho Công ty Mpex và ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư của tỉnh.

Ngoài ra, đoàn còn đến khảo sát 2 dự án tại xã Gào, gồm: Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng dụng công nghệ cao; Dự án trồng, chế biến, xuất khẩu rau củ quả ứng dụng công nghệ cao. Đây là các dự án đã có nhà đầu tư đăng ký khảo sát nhưng không triển khai các bước tiếp theo và cũng không thông báo lại cho chính quyền địa phương. Hiện UBND TP. Pleiku đang kiến nghị thu hồi dự án.