Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 2 từ phải sang) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I. Ảnh: Đức Thụy

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; lãnh đạo các ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 232 đại biểu là hội viên Hội Nhà báo trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp nòng cốt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Trong đó, Hội đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, định hướng và phát triển báo chí trên địa bàn.

Công tác phát triển hội viên được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 530 hội viên, tăng 84 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Hoạt động nghiệp vụ ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức 25 lớp bồi dưỡng cho hơn 1.400 lượt hội viên. Qua đó, năng lực tác nghiệp của hội viên được nâng cao, từng bước tiệm cận yêu cầu của báo chí hiện đại.

Đặc biệt, chất lượng tác phẩm và tư duy làm báo của đội ngũ hội viên được phản ánh rõ qua các chỉ số chuyên môn: 937 tác phẩm tham gia Giải Báo chí tỉnh, trong đó có 378 tác phẩm đoạt giải; 167 tác phẩm dự Giải Báo chí quốc gia, nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo; 268 tác phẩm báo chí chất lượng cao được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng…

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, báo chí Gia Lai đối diện yêu cầu đổi mới mang tính toàn diện trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh, môi trường truyền thông đa nền tảng liên tục biến động và sự cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt. Đây không chỉ là thách thức, mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng và bản lĩnh của đội ngũ người làm báo trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng đó, phương hướng xuyên suốt được Hội Nhà báo tỉnh xác định là tiếp tục đổi mới cả nội dung lẫn phương thức hoạt động của Hội theo hướng linh hoạt, hiện đại và hiệu quả hơn. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về tư tưởng chính trị, tinh thông nghiệp vụ, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đủ năng lực làm chủ công nghệ và thích ứng với xu hướng truyền thông số.

Đồng thời, Hội tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và đội ngũ hội viên, nâng cao hiệu quả tham gia quản lý báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần xây dựng nền báo chí địa phương chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đều đánh giá Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, định hướng và phát triển báo chí trên địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp vì sự phát triển báo chí tỉnh Gia Lai” mà Đại hội đã đề ra.

Trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và xu thế phát triển của báo chí hiện đại, để báo chí không chỉ phản ánh mà còn đồng hành, kiến tạo phát triển.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, gắn với thực tiễn tác nghiệp đa nền tảng; tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, hoạt động ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng.

“Tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tư duy đổi mới, tác phong làm việc chuyên nghiệp” - đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin theo hướng kịp thời, chính xác, khách quan, nhân văn và có chiều sâu; bám sát thực tiễn đời sống phản ánh đúng và trúng những vấn đề dư luận quan tâm; chú trọng phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 thành viên. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh làm Chủ tịch Hội; 2 Phó Chủ tịch Hội là Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020-2025 Trần Quốc Anh và Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Vũ Thị Nga.

Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.