(GLO)- Sáng 2-1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có 65 đại biểu đại diện cho 6.132 hội viên người cao tuổi trên địa bàn thị xã đang sinh hoạt ở 60 Chi hội.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi thị xã An Khê lần thứ nhất. Ảnh: Ngọc Minh

Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) đã bám sát chương trình, nhiệm vụ đề ra, tích cực triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực; tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chúc mừng thọ; thăm hỏi tặng quà cho 556 NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn với tổng số tiền 164 triệu đồng.

Công tác xây dựng tổ chức Hội, công tác cán bộ, xây dựng quỹ được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. 11/11 Hội cơ sở đã vận động được 536 triệu đồng Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Đã ra mắt 2 Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau với 102 thành viên và thành lập 5 CLB chăm sóc sức khỏe cho NCT ở 5 xã với 160 thành viên.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội NCT thị xã phấn đấu: Làm tốt công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên mới từ 60-69 tuổi; có 80% Hội NCT các xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ; duy trì và phát triển Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” tăng từ 5-8; vận động NCT còn sức khỏe tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống chính trị ở khu dân cư, các tổ giám sát cộng đồng; gương mẫu trong cuộc sống như lời Bác Hồ dạy “Tuổi cao gương sáng”…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thị xã An Khê, bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội NCT giai đoạn 2004-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã bầu 15 thành viên vào Ban Chấp hành Hội NCT thị xã An Khê, nhiệm kỳ 2024-2029; ông Trần Chấn Cận-Trưởng Ban đại diện Hội NCT thị xã An Khê được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT thị xã An Khê khóa I; đồng thời bầu 5 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội NCT giai đoạn 2004-2024.