Đak Pơ lan tỏa tinh thần “Tuổi cao-gương sáng”

Huyện Đak Pơ có 3.471 hội viên NCT sinh hoạt tại 49 chi hội. Giai đoạn 2018-2023, trên địa bàn huyện có 14 mô hình NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu và 155 NCT làm kinh tế giỏi.

Ông Nguyễn Thâu (thôn An Thuận, xã Cư An) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: N.M

Ông Nguyễn Thái Châu (SN 1956, thôn Tân Định, xã Tân An) là một trong những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi của xã. Sau nhiều năm chăm chỉ lao động, gia đình ông có 15 ha mía, 1,4 ha cây ăn quả, hoa màu, lúa cùng nhiều phương tiện phục vụ sản xuất. Năm 2022, ông đầu tư gần 600 triệu đồng mua máy móc, thiết bị mở cơ sở làm bánh tráng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập ổn định 500-600 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

“Đối với tôi, còn sức khỏe, còn minh mẫn thì còn lao động. Tôi muốn lan tỏa tinh thần yêu lao động tới con cháu và giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn”-ông Châu cho hay.

Không chỉ sản xuất giỏi, ông Châu còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây trồng cho bà con trong thôn. Ngoài ra, gia đình ông cũng luôn đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông và đóng góp các loại quỹ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông Nguyễn Thâu (SN 1935, ở thôn An Thuận, xã Cư An) vẫn hăng say lao động. Ngày ngày, ông Thâu ra đồng chăm sóc ruộng rau, cắt cỏ nuôi bò. Ông tâm sự: “Vợ chồng tôi có 8 người con. Trước đây, vợ chồng tôi phải chăm chỉ làm lụng để nuôi con. Bây giờ, các con đã lập gia đình riêng. Noi theo gương lao động của bố mẹ, các con chăm chỉ làm việc nên đều khá giả. Hiện vợ chồng tôi đang ở cùng con trai út. Gia đình có hơn 5 ha mía, 1,4 ha rau màu, 10 con bò và 1 ao nuôi cá. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình thu về gần 600 triệu đồng”.

Theo bà Thân Thị Bình-Chủ tịch Hội NCT xã Cư An: Toàn xã hiện có 470 hội viên NCT, không có hộ hội viên nghèo. Những năm qua, Hội làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”; đẩy mạnh phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào “Tuổi cao-gương sáng” thu hút đông đảo NCT tham gia. Từ năm 2018 đến 2023, Hội có 7 hội viên được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì thành tích sản xuất kinh doanh giỏi.

“Người cao tuổi không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn trở thành tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng, có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương”-bà Bình khẳng định.

Ông Nguyễn Thâu (thôn An Thuận, xã Cư An) trao đổi kinh nghiệm làm ăn với người dân địa phương. Ảnh: Ngọc Minh

Những năm qua, các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện Đak Pơ tích cực phối hợp với Mặt trận tuyên truyền, vận động hội viên và người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, NCT còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở khu dân cư.

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi cao-gương sáng”. Năm 2023, 98% gia đình có NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 75% lượt NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao-gương sáng”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Nghệ-Chủ tịch Hội NCT huyện Đak Pơ-cho biết: Phát huy tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao”, nhiều NCT sẵn sàng đảm nhận, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, chính quyền và Nhân dân tín nhiệm giao phó.

Những năm tới, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên. Tiếp tục vận động hội viên nêu gương sáng trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống; phát huy tốt vai trò của NCT trong phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương”.