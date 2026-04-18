Thống nhất chủ trương tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4581/UBND-KGVX về việc tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026. Trong quá trình thực hiện, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức giải đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả đạt giải A Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét thưởng Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026.

Trong đó, thành phần tham gia Hội đồng gồm: lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí của tỉnh và một số nhà báo có uy tín, kinh nghiệm cùng tham gia. Hội Nhà báo tỉnh quyết định thành lập các Ban Giám khảo chuyên môn phù hợp theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định Giải Báo chí tỉnh Gia Lai; hoàn thành trong tháng 4-2026.

Riêng mức chi giải thưởng và các quy định khác đang áp dụng theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 105/2024/NQ-HĐND ngày 11-12-2024 của HĐND tỉnh Gia Lai (cũ).

Được biết, ngày 12-4-2026, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 407/TTr-UBND trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định về mức chi tổ chức các cuộc thi thuộc lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai thay thế Nghị quyết số 105/2024/NQ-HĐND.