Giải cứu 2 cô gái bị lừa bán ra nước ngoài lúc 14 tuổi

(GLO)- Theo báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai tại hội nghị giao ban công tác Công an tháng 5, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, nhất là dịp kỷ niệm ngày lễ lớn.