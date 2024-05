Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

(GLO)- Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong ngày 29-4, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 38 người, bị thương 72 người.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Do nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.

Sau khi bị CSGT tạm giữ xe máy do vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên bất ngờ leo lên xe chuyên dụng của CSGT rồi châm lửa đốt xe của mình, làm cháy lan ra nhiều phương tiện khác.

Trong quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định tiệm vàng ở quận Tân Bình này đã có hành vi giao dịch vi phạm pháp luật với số tiền hơn 13.000 tỉ đồng.

Ngày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người