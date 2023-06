Quảng Ngãi: Giải cứu nhiều nữ sinh miền núi bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”

Mới đây, Công an xã Thanh An (huyện Minh Long) phối hợp Công an xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) giải cứu nữ sinh Đ.T.D. mới 13 tuổi (xã Thanh An, huyện Minh Long), em bị dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, không phù hợp với tuổi của em.

Em Đ.T.D. nói: “Một bạn trên Facebook hỏi em có cần việc làm không, em nói có, rồi bạn ấy đưa Facebook của một người khác cho em. Em mới nhắn tin Facebook của chị đó hỏi có cần nhận người làm việc không, chị bảo cần và em hỏi lương tháng bao nhiêu thì chị ấy bảo là 1 tháng từ 10-15 triệu”.

Sau khi xuống xã Bình Thạnh, em Đ.T.D. mới biết mình nhận việc làm là nhân viên phục vụ karaoke, không phù hợp với tuổi. Mẹ của em Đ.T.D. khi thấy em xuống phố mà không liên lạc được nên đã trình báo cơ quan Công an xã Thanh An.

Công an xã Thanh An phối hợp Công an xã Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, giải cứu em Đ.T.D..

Đồng thời, trong quá trình kiểm tra một số nhà trọ trên địa bàn xã Bình Thạnh, Công an xã Bình Thạnh phát hiện 22 thiếu nữ đều ở vùng núi tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có trên 15 em đang là học sinh đang nghỉ hè. Các em tranh thủ làm 3 tháng hè rồi về đi học lại. Ban đầu các em đều không biết công việc phải làm là nhân viên phục vụ karaoke.

Thiếu tá Đặng Sơn Quốc, Trưởng Công an xã Thanh An, huyện Minh Long, Quảng Ngãi, cho biết: “Hầu hết nạn nhân là học sinh, đang trong thời gian nghỉ hè. Trong quá trình sử dụng Facebook, Zalo cần cảnh giác các đối tượng xấu lợi dụng, gạ gẫm việc nhẹ lương cao sẽ dẫn đến hậu quả”.