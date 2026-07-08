Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026: Sân chơi ý nghĩa cho bóng đá phong trào

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng gồm: TTC FC, Phước Thuận FC, Xứ Nẫu FC, Vượng Phát FC, M10 Sport, Vân Canh FC, Romantic FC và HD FC. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết.
Việc Ban Tổ chức mạnh dạn xây dựng một giải đấu chỉ dành cho lứa tuổi U18 được xem là nỗ lực đáng ghi nhận. Trong bối cảnh lực lượng cầu thủ ở độ tuổi này không nhiều, việc quy tụ đủ số lượng đội bóng tham dự cho thấy sức hút của giải đấu cũng như sự quan tâm ngày càng lớn đối với công tác phát triển bóng đá trẻ ở địa phương.
Phường An Nhơn từ lâu được biết đến là một trong những địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh, đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho đội tuyển tỉnh. Bên cạnh đó, sân vận động phường An Nhơn sở hữu mặt cỏ đạt chất lượng, từng được CLB Quy Nhơn United cùng nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp lựa chọn làm địa điểm tập luyện. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm lý tưởng để các đội bóng cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần tạo nên thành công cho mùa giải.