Gia Lai xảy ra 166 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Đối tượng dùng súng cướp tài sản tại nhà sách Phước Thái đã bị công an bắt giữ.

(GLO)- Triển khai tháng cao điểm về an toàn giao thông (ATGT) tháng 9-2023 và xử lý quyết liệt đối với các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tình hình trật tự ATGT, từ ngày 1 đến 26-9, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, lập biên bản 1.153 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt 621 trường hợp với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

(GLO)- Mặc dù mới hoạt động hơn 3 năm nay nhưng mô hình tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT) ở xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

(GLO)- Sáng 26-9, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiến hành lấy mẫu nước thải tại Công ty TNHH Hải Phong (Lô E2-E4, Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

(GLO)- Ngày 26-9, đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động huyện Đức Cơ do ông Hồ Đình Kỳ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm t rưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Ia Pnôn , Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh v ề việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Điều 04 Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 của Chính Phủ .

(GLO)-Ngày 26-9-2023, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai có Công văn số 104/BATGT-VP đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến nồng độ cồn.

Hiện công an vẫn đang truy bắt 3 đối tượng còn lại trong vụ nổ súng tại nhà trọ ở Bình Dương.

(GLO)- Ông D.T.N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải lên TikTok video xúc phạm lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Ngày 25-9, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hênh (sinh năm 1996, ngụ quận 8) và Lại Chí Thành (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.