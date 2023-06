Kbang phát hiện 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Tin liên quan Kbang giảm 9 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Tính đến 31-5, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 30.873 ha, đạt 87,7% so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc hiện có trên địa bàn 59.373 con, đàn gia cầm 183.933 con; công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được triển khai tích cực.

Công tác quản lý bảo vệ rừng được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua công tác tuần tra, truy quét đến ngày 30-5, đã phát hiện 13 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng (gồm 12 vụ hành chính và 1 vụ hình sự), giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2022; lâm sản tạm giữ 25,545 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường, 950 kg gốc cà te, hương; diện tích rừng bị phát lấn 200 m2 rừng sản xuất; tạm giữ 3 ô tô, 4 xe máy, 2 cưa xăng, 1 công cụ khác. Đã xử lý 17 vụ (bao gồm 25 vụ năm 2022 chuyển sang); trong đó xử lý hành chính 15 vụ, xử lý hình sự 2 vụ. Thực hiện cấp 66 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 56,68 ha, nâng tổng diện tích đất đã cấp lên 27.054,46/30.407,51 ha (đạt 88,97% diện tích đất cần cấp).

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn huyện 5 tháng đầu năm là: 113,06 tỷ đồng; khối lượng thực hiện đạt 35,14%, giải ngân đạt 14,37%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn được hơn 450 tỷ đồng, đạt 107,7% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tại địa phương hơn 24,767 tỷ đồng, đạt 48,2% so với dự toán huyện giao, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách là hơn 239,920 tỷ đồng, đạt 56,9% so với dự toán huyện giao, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các mặt công tác vẫn còn một số hạn chế đó là: các mô hình, dự án nông nghiệp chậm triển khai; thành lập mới chỉ được 1/12 doanh nghiệp theo kế hoạch; việc giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; một số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp không được kiểm tra, phát hiện kịp thời; vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 17 vụ, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2022; tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ, tăng 4 vụ so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các thành viên UBND huyện, các phòng, ban cũng đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan để phục vụ cho công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời nêu rõ những mặt hạn chế cần tập trung khắc phục, bàn giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…