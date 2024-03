Tin liên quan Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: Nghĩa tình và trách nhiệm

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế độ chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nhất là Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua tìm kiếm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quy tập, hồi hương, an táng 256 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia; 412 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh.

Tổng ngân sách chi thực hiện các chế độ, chính sách cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định là hơn 181 tỷ đồng. Các chế độ chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, phát huy trách nhiệm trong tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cụ thể, hàng năm, trên cơ sở xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và địa bàn 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tham mưu, tổ chức thực hiện bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với các tổ chức và cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Quyết định số 75 và Quyết định số 35 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) khi thực hiện 10 đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) và 7 đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh với tổng ngân sách hơn 171 tỷ đồng. Thực hiện đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K52 khi làm nhiệm vụ trong và ngoài nước, chi trả phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm, bồi dưỡng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, bồi dưỡng sức khỏe, hỗ trợ ăn thêm, học tiếng Campuchia, bảo đảm y tế, trang phục chuyên dùng thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lực lượng tham gia bảo vệ, dẫn đường, cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước được bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã bảo đảm phương tiện, trang bị, vật chất cho Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trong và ngoài nước; xây dựng nhà ở của Đội K52 trên địa bàn 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện các chế độ, chính sách liên quan như: Một số quy định về chế độ, chính sách hiện hành chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thực hiện công việc trong điều kiện vất vả, khó khăn, rừng núi nguy hiểm, cường độ làm việc cao hơn, thời gian làm việc nhiều hơn. Do điều kiện rừng núi, giao thông hiểm trở, vận hành thường xuyên, liên tục nên các loại phương tiện, trang thiết bị để Đội K52 thực hiện nhiệm vụ bị hỏng hóc, xuống cấp nhanh hơn điều kiện bình thường nên cần nhiều kinh phí sửa chữa, thay thế. Cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thường xuyên công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn, sức khỏe suy giảm, cần bổ sung chế độ an điều dưỡng hàng năm…Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nghĩa vụ thiêng liêng. Chế độ chính sách cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải đảm bảo đúng quy định. Thực tế, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiện gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, thông tin về nơi an táng ban đầu của liệt sĩ phần lớn là ở vùng sâu, vùng xa và có nhiều thay đổi do sự tác động của thiên nhiên, các nhân chứng biết thông tin về phần mộ liệt sĩ đều cao tuổi, sức khỏe suy giảm…Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm, đặt quyết tâm cao để đưa các liệt sĩ trở về quê hương sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì việc thực hiện chế độ, chính sách phải đảm bảo theo Quyết định số 75 và Quyết định số 35 của Thủ tướng Chính phủ. Trang thiết bị, vật chất, phương tiện cho Ban Chỉ đạo 515, Ban Chuyên trách tỉnh, Cơ quan thường trực, Đội K52 phải đảm bảo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực động viên tinh thần, đảm bảo chính sách hậu phương quân đội để Đội K52 và các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh rà soát, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất về bổ sung một số quy định trong thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để trình Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Chính phủ xem xét. Ban Chỉ đạo 515 nghiên cứu, thành lập đoàn công tác đến thăm, động viên Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Vương quốc Campuchia và đón các liệt sĩ trở về quê hương.