Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện bỏ trốn sau vụ tai nạn giao thông chết người

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km49+150 quốc lộ 19 (đoạn qua thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê), ông V.V.T. (SN 1968, trú xã Chư Sê) điều khiển mô tô BKS 77N2-7xxx theo hướng Đông-Tây xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo do Phạm Ngọc Nguyện điều khiển.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, mô tô hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, Nguyện điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Được biết, địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, trải nhựa khô ráo, rộng 11 m.

Phương tiện nghi vấn liên quan vụ gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã trực tiếp chỉ đạo các đội, tổ công tác khẩn trương xác minh, truy tìm tài xế và phương tiện.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và tận dụng thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp để truy vết, nhanh chóng phát hiện tài xế Nguyện và phương tiện tại địa bàn xã Ya Hội sau đó ít giờ.

Hiện Phòng CSGT đã bàn giao tài xế và phương tiện cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.