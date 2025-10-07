Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện bỏ trốn sau vụ tai nạn giao thông chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km49+150 quốc lộ 19 (đoạn qua thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê), ông V.V.T. (SN 1968, trú xã Chư Sê) điều khiển mô tô BKS 77N2-7xxx theo hướng Đông-Tây xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo do Phạm Ngọc Nguyện điều khiển.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, mô tô hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, Nguyện điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Được biết, địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, trải nhựa khô ráo, rộng 11 m.

phuong-tien-gay-tai-nan.jpg
Phương tiện nghi vấn liên quan vụ gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã trực tiếp chỉ đạo các đội, tổ công tác khẩn trương xác minh, truy tìm tài xế và phương tiện.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và tận dụng thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp để truy vết, nhanh chóng phát hiện tài xế Nguyện và phương tiện tại địa bàn xã Ya Hội sau đó ít giờ.

Hiện Phòng CSGT đã bàn giao tài xế và phương tiện cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

Tin tức

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

Tin tức

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

Tin tức

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Pháp luật

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

Tin tức

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

null