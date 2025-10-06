Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang cần tuyển công nhân

(GLO)- Công ty cần tuyển gấp vị trí công nhân. Liên hệ số điện thoại: 0984536985.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tiên phong trong công tác xóa mù lòa

(GLO)- Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là trong các chương trình xóa mù lòa cho người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.

Sở hữu lâu dài biệt thự khoáng nóng tự nhiên với vốn khởi điểm chỉ hơn 400 triệu

Dự án Baia Retreat Hội Vân (khu vực Bình Định cũ, tỉnh Gia Lai) chính thức mở bán sản phẩm biệt thự khoáng nóng sở hữu lâu dài với mức giá chỉ hơn 4 tỷ đồng bao gồm cả nhà và đất, đi kèm gói ưu đãi tài chính ưu việt và chương trình ủy thác cho thuê chia sẻ doanh thu hấp dẫn.

Nhà hàng tiệc cưới lưu động Tuấn Anh chuyên tổ chức tiệc lưu động trọn gói

(GLO)- Chuyên tổ chức tiệc lưu động trọn gói, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý khách kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức đám cưới, đầu bếp có kinh nghiệm luôn thay đổi thực đơn, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, giá từ 150.000 đồng đến 180.000 đồng/suất.

