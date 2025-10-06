Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang cần tuyển công nhân

Đánh giá bài viết
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn thông báo tuyển dụng
(GLO)- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.
(GLO)- Công ty cần tuyển gấp vị trí công nhân. Liên hệ số điện thoại: 0984536985.
(GLO)- Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là trong các chương trình xóa mù lòa cho người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sau khi gây “bão” mạng xã hội với thực đơn gần 200 món ăn, từ đầu năm 2025, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai (số 03-05-07 Trần Phú, phường Quy Nhơn) lại tiếp tục bổ sung thêm hàng trăm món đặc sản, nâng tổng số lên 319 món.
(GLO)- Trong 2 ngày 23 và 24-8, chuỗi hoạt động ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới của Hanwha Life Việt Nam đã đến với tỉnh Gia Lai, đánh dấu điểm dừng chân tiếp theo sau Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bắc Ninh.
(GLO)- Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Đak Đoa thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số khoản tại Giấy phép hoạt động số 02/NH-GP ngày 05/8/1996 của NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Quỹ tín dụng Nhân dân An Khê thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số khoản tại giấy phép hoạt động số 04/NH-GP ngày 04/11/1996 của NHNN chi nhánh tỉnh Gia Lai.
Dự án Baia Retreat Hội Vân (khu vực Bình Định cũ, tỉnh Gia Lai) chính thức mở bán sản phẩm biệt thự khoáng nóng sở hữu lâu dài với mức giá chỉ hơn 4 tỷ đồng bao gồm cả nhà và đất, đi kèm gói ưu đãi tài chính ưu việt và chương trình ủy thác cho thuê chia sẻ doanh thu hấp dẫn.
(GLO)- Quỹ tín dụng nhân dân Thắng Lợi trân trọng thông báo:
(GLO)- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động. Hồ sơ gửi về: Phòng Hành chính - Tổng hợp (Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) số 08 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Về việc mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2025.
(GLO)- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại Cảng hàng không Pleiku.
(GLO)- Ngày 29-6, Công ty TNHH Linh Lực long trọng tổ chức Lễ khai trương Showroom VinFast Linh Lực Gia Lai tại số 1106 Võ Nguyên Giáp, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Năm 2023, một chiếc sim lục quý đã được giao dịch với giá gần 2 tỷ đồng trên một diễn đàn sim uy tín, con số gây ngạc nhiên nhưng lại là chuyện "thường ngày ở huyện" với giới đầu tư sim số đẹp.
(GLO)- Ngày 26-6, Báo Gia Lai thông báo niêm yết giá bán tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý của đơn vị.
(GLO)- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) thông báo về thực hiện thủ tục đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng.
(GLO)- Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (số 420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) chúc mừng 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
(GLO)- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai thông báo chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Chư Pưh, Phòng Giao dịch Phù Đổng.
(GLO)- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Sê tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tâm và bà Ngọc, thông báo chi tiết và thời hạn khiếu nại.
(GLO)- Cảng Hàng không Pleiku thông báo mời chào giá mua sắm bàn ghế cho Hội trường tầng 3 Nhà điều hành.
(GLO)- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Sê thông báo về việc làmthủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trình Văn Kết và bà Đoàn Thị Thoi.
(GLO)- Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Gia Lai vừa có thông báo mời chào hàng Gói thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc tại Chi nhánh Gia Lai.
(GLO)- Chuyên tổ chức tiệc lưu động trọn gói, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý khách kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức đám cưới, đầu bếp có kinh nghiệm luôn thay đổi thực đơn, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, giá từ 150.000 đồng đến 180.000 đồng/suất.
(GLO)- Ông Nguyễn Quốc Anh thông báo mất giấy tờ.
(GLO)- Ksor Nghí thông báo về việc rơi đăng kiểm xe máy.