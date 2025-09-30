Khởi tố 2 anh em chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của hàng nghìn người dân

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây dụ dỗ hàng nghìn người mở và rút tiền từ thẻ tín dụng, qua đó chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Trần Thế Huy - đối tượng cầm đầu đường dây dụ dỗ hàng trăm nghìn người dân mở và rút tiền từ thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền. Ảnh: Sỹ Đức

Hai đối tượng bị khởi tố là Trần Thế Huy (SN 1992, Giám đốc điều hành Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN) và em gái là Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994, Giám đốc tài chính Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN). Cả 2 cùng trú tại xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Huy Hoàng FN đăng ký hoạt động từ năm 2019, do Huy làm đại diện pháp luật. Từ năm 2022, Huy mở 9 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố để ký kết hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng, liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng cho khách hàng vay tiền mặt để hưởng hoa hồng.

Tại địa bàn Gia Lai, Huy mở một số văn phòng, địa điểm hoạt động tại phường Quy Nhơn Nam, xã Tây Sơn và phường Bình Định. Trước khi bị điều tra, các văn phòng, chi nhánh này thường xuyên đăng tin tuyển nhân viên trên các trang mạng xã hội.

Một văn phòng của Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

Huy và Hoàng đã mua hàng chục nghìn dữ liệu khách hàng rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi tư vấn khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.

Khi khách hàng đã mở thẻ thành công, nhân viên của Huy hướng dẫn khách hàng kích hoạt thẻ. Đồng thời, dụ dỗ khách hàng rút tiền mặt qua thẻ ngân hàng đã mở bằng hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng. Mỗi lần rút tiền như vậy, Công ty Huy Hoàng FN thu phí 5-10% trên số tiền rút của các chủ thẻ.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2022 đến đến nay, bằng thủ đoạn trên, Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút tiền trên 800 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của hàng nghìn người dân trong cả nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huy, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng do đang mang thai.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là nạn nhân của Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN sớm liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để phối hợp giải quyết.