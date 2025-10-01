Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trang web Evape.vn có hoạt động quảng cáo, mua bán hàng cấm là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các phụ kiện kèm theo.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng điều hành trang web trên là Nguyễn Bá Kha (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng).

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, trinh sát cũng xác định Kha còn quản trị ba Fanpage khác, gồm: “Vape Gia Lai”, “Pod Gia Lai”, “Pod Mod Gia Lai” và một nhóm kín “Cộng đồng Vape, Pod Gia Lai” với gần 4.000 thành viên và 11 tài khoản Zalo tên “E-vape Vn”, để tổ chức bán hàng cấm là thuốc lá điện tử trên không gian mạng.

Ngày 28-9, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Quản lý thị trường tỉnh và Công an phường Diên Hồng kiểm tra quán cà phê ở số 25 Trần Quang Khải và nhà của Kha trên đường Võ Trung Thành, phường Diên Hồng.

Tại các nơi này, tổ công tác tạm giữ 352 sản phẩm thuốc lá điện tử hiệu Atus, 169 chai tinh dầu của thuốc lá điện tử hiệu Cargo, 22 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử thuộc các nhãn hiệu khác nhau, 348 đầu đốt, 2 máy tính và 1 điện thoại di động.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Bá Kha khai nhận cùng L.T.M.N. (SN 2001, cùng ở phường Diên Hồng) điều hành trang web Evape.vn để mua bán thuốc lá điện tử từ đầu năm 2025 đến nay. Qua thu thập dữ liệu, các đơn vị chức năng xác định doanh thu từ hoạt động này ước tính khoảng 1,9 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.