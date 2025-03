Năm 2024, tỉnh Gia Lai được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 13 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển (trong đó có 7 chỉ tiêu Giáo dục Mầm non, 5 chỉ tiêu Giáo dục Tiểu học, 1 chỉ tiêu Sư phạm Tin học).

Gia Lai tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 với 11 chỉ tiêu đào tạo đại học cử tuyển. Ảnh: T.Đ

Chia ra theo địa phương gồm: Xã Ayun (huyện Chư Sê) có 1 chỉ tiêu Giáo dục Mầm non, 3 chỉ tiêu Giáo dục Tiểu học, 1 chỉ tiêu Sư phạm Tin học; xã Đăk Rong (huyện Kbang) có 3 chỉ tiêu Giáo dục Mầm non; xã Kon Pne (huyện Kbang) có 2 chỉ tiêu Giáo dục Mầm non; xã Đăk Song (huyện Kông Chro) có 1 chỉ tiêu Giáo dục Mầm non; xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) có 1 chỉ tiêu Giáo dục Tiểu học; xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) có 1 chỉ tiêu Giáo dục Tiểu học.

Kết quả họp xét của Hội đồng cử tuyển tỉnh Gia Lai năm 2024 có 2 thí sinh đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để được cử đi đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển được quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 8-12-2020 của Chính phủ và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1958/QĐ-BGDĐT ngày 19-7-2024 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2024, Công văn số 5947/BGDĐT-GDĐH ngày 30-9-2024 về việc chỉ tiêu cử tuyển năm 2024.

Cụ thể: Thí sinh Đinh Thị Senh (sinh ngày 18-2-2005; dân tộc Bahnar, thường trú làng Blà, xã Đăk Song, huyện Kông Chro), dự tuyển ngành Giáo dục Mầm non; thí sinh Hà Nguyễn Nga (sinh ngày 23-1-2006; dân tộc Tày, thường trú làng Đồng Tâm, xã Tơ Tung, huyện Kbang), dự tuyển ngành Giáo dục Tiểu học.

Có 7 thí sinh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được xét chọn cử đi đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển do điểm thi tốt nghiệp THPT các môn thuộc các tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Mầm non (Toán, Ngữ văn, Năng khiếu) và Giáo dục Tiểu học (A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) không đủ điểm đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học quy định tại Quyết định số 1958/QĐ-BGDĐT ngày 19-7-2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã tính điểm ưu tiên khu vực 1).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND cấp huyện tổng hợp danh sách thí sinh xét cử tuyển bổ sung đợt 2, nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15-3-2025. Ảnh minh họa: T.Đ

Như vậy, hiện tỉnh Gia Lai vẫn còn 11 chỉ tiêu cử tuyển năm 2024. Để đảm bảo tất cả người học trong đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển biết thông tin để tiếp tục nộp hồ sơ dự xét tuyển; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi đến người học trong độ tuổi (22 tuổi), thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển quy định tại Điều 2 của Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 8-12-2020 của Chính phủ tiếp tục được nộp hồ sơ bổ sung xét tuyển đợt 2. Thời gian thực hiện trước ngày 5-3-2025.

Cùng với đó, UBND cấp huyện tổng hợp danh sách, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo). Thời hạn nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15-3-2025.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố không có thí sinh nộp hồ sơ, yêu cầu báo cáo nêu rõ nguyên nhân; văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15-3-2025.