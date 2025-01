Gia Lai: Tăng 405 triệu đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài trong năm 2024

Tham dự hội nghị có ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo và các hội viên Hội Khuyến học tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như khó khăn, hạn chế trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2024; đồng thời, đề ra giải pháp, phương hướng hoạt động cho năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Ảnh: Thúy Hằng

Toàn tỉnh hiện có 238 tổ chức Hội Khuyến học các cấp, 2.490 chi hội (tăng 79 chi hội so với năm 2023). Số lượng hội viên năm 2024 cũng tăng 200 người so với năm ngoái (chiếm 18,53% dân số toàn tỉnh). Tính đến nay, Quỹ Khuyến học của tỉnh còn trên 25,7 tỷ đồng (tăng 405 triệu đồng so với năm 2023). Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh gặt hái được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tận dụng mọi nguồn lực để xây dựng một xã hội học tập ngày càng phát triển, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội học tập suốt đời.

Hội cũng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên; tăng cường liên kết, hợp tác với các đơn vị, tổ chức có liên quan để xây dựng mạng lưới khuyến học rộng khắp, hiệu quả.