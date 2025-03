Gia Lai: Sản lượng điện sản xuất trong 2 tháng đầu năm giảm 6,13%

(GLO)- Trong 2 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt 1.548,93 triệu kWh (đạt 13,18% kế hoạch, giảm 6,13% so với cùng kỳ năm 2024).

Ảnh: V.T

Nguyên nhân giảm do việc sản xuất điện của các nhà máy thủy điện lớn phụ thuộc vào điều độ điện lực. Trong đó, hoạt động sản xuất điện của 2 nhà máy thủy điện lớn là Ialy và Sê San 3 ước đạt 486,1 triệu kWh (giảm 10,84% so với cùng kỳ); Nhà máy thủy điện Sê San 4 ước đạt 129,14 triệu kwh (giảm 5,89% so với cùng kỳ).

Trong tháng 2-2025, Sở Công thương Gia Lai đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực năng lượng như triển khai kế hoạch đảm bảo cung cấp điện an toàn và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; cung cấp thông tin xây dựng “Đề án tăng cường thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển và lưu trữ năng lượng tái tạo vùng Tây Nguyên”; rà soát hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất lớn xây dựng trên đất nông nghiệp dưới mô hình trang trại; tham gia ý kiến đối với đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII…

Hiện Sở Công thương đang tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư dự án điện gió hoàn thiện thủ tục hồ sơ để phấn đấu đóng điện, đưa vào vận hành thương mại 384 MW điện gió đã xây dựng hoàn thành (gồm 2 phần dự án với tổng công suất 139 MW và 3 dự án với tổng công suất 245 MW) vào quý I-2025. Dự kiến khi các nhà máy điện gió đi vào hoạt động, cộng với việc Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng phát huy công suất sẽ đóng góp tăng thêm vào sản lượng điện trên địa bàn.

Kế hoạch năm 2025, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn ước đạt khoảng 12.890 triệu kWh (tăng 8,25% so với 2024).