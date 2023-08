Từ đêm 1 đến 2-8, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm như: Làng Mít Kom II, Ia O (huyện Ia Grai) 190,4 mm, Bình Giáo (huyện Chư Prông) 215,6 mm, Hồ chứa nước Ia Glai (huyện Chư Sê) 179,8 mm, Chư Mố 2 (huyện Ia Pa) 112 mm... Riêng các huyện: Kbang, Đak Pơ và thị xã An Khê lượng mưa phổ biến dưới 20 mm.

Trên địa bàn TP. Pleiku xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ khiến hẻm 55 Nguyễn Viết Xuân (tổ dân phố 3, phường Phù Đổng) bị ngập nặng, nước cuồn cuộn vào nhà dân.

Theo ghi nhận của P.V, do mưa lớn, nước từ đường Hùng Vương, Ngô Gia Khảm, Nguyễn Viết Xuân đổ cuồn cuộn vào hẻm 55. Nước lên rất nhanh nên tràn vào nhà một số hộ dân nơi đây.

Ngay sau đó, lực lượng Công an và dân quân phường Phù Đổng có mặt tại đây để giúp đỡ người dân di dời đồ đạc, nhằm giảm thiệt hại về tài sản do mưa lớn gây ra.

Tại huyện Ia Pa, ông Trần Đình Đức-Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Đến 13 giờ ngày 2-8, trên địa bàn huyện mưa đã tạnh, mực nước tại các ngầm tràn đang bắt đầu rút xuống. Trên địa bàn huyện có 3 ngầm tràn nước dâng cao (ngầm tràn vào thôn Bi Giông, xã Pờ Tó; ngầm tràn thôn Plei Du, xã Chư Răng; ngầm tràn Mơ năng 2, xã Kim Tân) ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân. Hiện các lực lượng chức năng của các xã đã túc trực để không cho người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài ra, có 10 nhà dân bị ngập khoảng 0,5 m (thôn Bi Gia, xã Pờ Tó).

Tại huyện Đức Cơ, có 4 ngầm tràn bị ngập (2 ngầm tràn xã Ia Kriêng; 1 ngầm tràn thôn Mook trêl xã Ia Dom; 1 ngầm tràn đi vào làng ghe xã Ia Dơk), các lực lượng của xã đã trực không cho người dân đi qua. Ông Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ-cho biết: Hiện UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại về hoa màu của người dân để báo cáo UBND huyện và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Còn Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ia Grai, từ đêm 1 đến sáng 2-8, trên địa bàn huyện có mưa lớn cục bộ gây ngập úng một số nơi. Cụ thể, tại xã Ia Chía ngập cầu làng Beng và ngập các khu vực trồng lúa nước 2,2 ha và còn khoảng 70 ha đang ngập úng chưa xác định thiệt hại; xã Ia Pếch thiệt hại 13,75 ha lúa/66 hộ ước thiệt hại 50%, thiệt hại khoảng 210 triệu đồng; xã Ia Bă có khoảng 20 ha lúa bị ngập, hiện nước đang rút; xã Ia Tô một số nhà dân bị ngập vào sân tại thôn 6 và thôn 7. “Thời gian tới, Ban Chỉ huy chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động theo dõi, thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai trên địa bàn huyện. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm ngập úng cây trồng tại một số huyện như: Đak Đoa hơn 28 ha lúa nước mới gieo sạ; huyện Chư Sê và Chư Prông đang thống kê thiệt hại cụ thể.